Spezia, Coppa Italia: Fellipe Jack la carta a sorpresa di D'Angelo per la sfida al Parma

Fellipe Jack, arrivato in prestito dal Como nell’ultimo giorno di mercato, resta a disposizione dello Spezia e non partecipa al raduno con l’Italia Under 20. Il difensore avrebbe dovuto unirsi alla Nazionale domenica, ma il club ha negato il permesso, scelta adottata anche da altre società con i loro giovani tesserati.

Convocazione negata – Se fosse partito con gli Azzurrini, Jack avrebbe saltato tre partite di campionato, con il rischio di prolungare l’assenza in caso di qualificazione al turno successivo. Lo Spezia ha quindi deciso di trattenerlo, considerandolo utile nelle rotazioni a disposizione di Luca D’Angelo.

Scelte tecniche – Finora il difensore non è mai stato impiegato dal tecnico, che però sta valutando la possibilità di farlo esordire. L’occasione potrebbe arrivare già domani, nella sfida di Coppa Italia contro il Parma al Tardini.

Prove in vista – La gara con i gialloblù sarà un banco di prova importante per comprendere meglio le qualità di Jack, con l’obiettivo di inserirlo progressivamente anche nelle partite di campionato.

