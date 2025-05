Spezia, con il Catanzaro bastano due pareggi per andare in finale

LA SPEZIA - Un confronto già visto, ma stavolta con in palio molto di più. Lo Spezia affronterà il Catanzaro nella semifinale playoff di Serie B: un doppio incrocio che vale l'accesso alla finale promozione. Dopo una stagione regolare in cui le due squadre si sono divise la posta negli scontri diretti, ora si riparte da zero, ma con una differenza sostanziale: ai liguri basteranno due pareggi per passare il turno. La sfida si giocherà con formula andata e ritorno: primo round al "Ceravolo" mercoledì alle 20.30, mentre il ritorno è previsto domenica al "Picco" alle 19.30.

Precedenti stagionali – Nella stagione regolare, il confronto tra Spezia e Catanzaro ha offerto due gare molto diverse. Al "Ceravolo" l'hanno spuntata i liguri con lo 0-1 firmato da Pio Esposito, protagonista con un gol decisivo e grazie a una prova importante del portiere Gori, autore di alcune parate determinanti. Al ritorno, al "Picco", è arrivata la reazione dei calabresi con l'1-0 deciso dalla rete di Pittarello. Un match segnato anche dall'espulsione di Lapadula che ha lasciato lo Spezia in inferiorità numerica. In quella circostanza, Pigliacelli ha blindato la vittoria con almeno un paio di interventi decisivi.

Protagonisti – Tra i punti fermi delle due squadre spiccano i bomber Pio Esposito e Iemmello, entrambi arrivati a 17 gol stagionali. Un bottino che li colloca tra i migliori marcatori del campionato, con un solo gol in meno rispetto a Laurienté del Sassuolo. Da notare però che l'attaccante calabrese ha disputato una partita in più rispetto alla punta spezzina.

Situazione regolamento – In virtù della miglior posizione ottenuta in classifica al termine della stagione regolare, lo Spezia avrà il vantaggio dei due risultati su tre. Questo significa che anche con due pareggi, i bianconeri accederebbero alla finale. Un dettaglio non da poco in una doppia sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di tensione.





