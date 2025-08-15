Spezia con formazione inedita, attesi esordi e scelte obbligate contro la Sampdoria in Coppa Italia
di Francesca Balestri
Tra assenze e novità, aquilotti pronti a schierare volti nuovi nell’esordio stagionale al Picco
Lo Spezia che affronterà lunedì alle 18.30 la Sampdoria al Picco presenterà una formazione ancora in fase di costruzione, tra indisponibilità e operazioni di mercato in corso. La partita sarà un banco di prova importante per diversi giocatori al debutto con la maglia bianconera.
Porta – Tra i pali toccherà a Mascardi, favorito dall’assenza di Sarr fermato da un infortunio che non desta particolari preoccupazioni.
Difesa – In retroguardia possibile esordio per Cistana, che dovrebbe affiancare Wisniewski e Hristov in una linea a tre.
Centrocampo – Nei cinque di centrocampo potrebbe trovare spazio Zurkowski, anche se resta viva l’opzione Mateju. Candela dovrebbe partire dalla panchina per essere impiegato dal primo minuto nella gara di campionato contro la Carrarese. Sulla fascia sinistra agirà Aurelio, mentre in mediana, accanto a Salvatore Esposito, si muoveranno Nagy e con buona probabilità Kouda.
Attacco – In avanti, il tandem titolare dovrebbe essere formato da Artistico e Di Serio, ma non è da scartare l’impiego di Soleri, protagonista di una mezz’ora nella recente amichevole con il Sestri Levante.
