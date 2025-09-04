Spezia: Comotto e Vlahovic nella lista dei talenti da seguire sul sito specializzato Transfermarkt

Christian Comotto e Vanja Vlahovic fanno parte della lista dei giovani da tenere d’occhio stilata dal sito specializzato di analisi statistiche calcistiche Transfermarkt. Entrambi vestono la maglia dello Spezia e sono approdati in Riva al Golfo con la formula del prestito: il primo dal Milan, il secondo dall’Atalanta.

Esperienza – Nonostante i quattro anni di differenza, è l’attaccante serbo ad avere un bagaglio maggiore in campionati professionistici. Nella passata stagione, infatti, Vlahovic si è distinto come capocannoniere della formazione bergamasca Under 23.

Presenze – Comotto, centrocampista classe 2008, ha già collezionato tre apparizioni in campionato con lo Spezia. È subentrato contro Carrarese e Catanzaro totalizzando 67 minuti complessivi, mentre nel derby ligure con la Sampdoria ha giocato soltanto 12 minuti.

Rientro – Per Vlahovic, invece, l’esordio in maglia aquilotta è arrivato contro il Catanzaro: 15 minuti che hanno sancito il suo ritorno dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori sia nella gara di Coppa Italia sia nella sfida di campionato con la Carrarese.

