Spezia, cinque convocazioni in Nazionale tra Mondiali ed Europei
di Francesca Balestri
Hristov, Mascardi, Wiśniewski, Vlahovic e Comotto impegnati con le rispettive selezioni nelle gare internazionali di ottobre
Cinque giocatori aquilotti ricevono la chiamata delle rispettive Nazionali in vista degli impegni internazionali che seguiranno la partita casalinga contro il Palermo. Si tratta di convocazioni distribuite tra qualificazioni ai Mondiali, partite valide per l’Europeo e gare amichevoli.
Hristov – Il capitano Petko Hristov (foto gentilmente concessa da Spezia Calcio) è stato convocato dalla Bulgaria per le due gare di qualificazione al Mondiale 2026. La selezione bulgara affronterà la Turchia l’11 ottobre e la Spagna il 14 ottobre.
Mascardi – Nuova opportunità con l’Under 21 azzurra per Diego Mascardi, già protagonista al debutto con gli Azzurrini. Il portiere sarà a disposizione del tecnico Baldini per le sfide di qualificazione all’Europeo 2027: contro la Svezia il 10 ottobre e contro l’Armenia il 14 ottobre.
Wiśniewski – Conferma anche per Przemysław Wiśniewski, chiamato dalla Polonia dopo le buone prestazioni di settembre. La Nazionale polacca affronterà la Nuova Zelanda il 9 ottobre e la Lituania il 12 ottobre, entrambe valide per la corsa al Mondiale 2026.
Vlahovic – Vanja Vlahovic si unirà alla Nazionale serba Under 21 per un’amichevole contro la Romania, programmata per l’11 ottobre.
Comotto – Spazio anche ai giovani con la convocazione di Christian Comotto, che raggiungerà l’Under 18 guidata da mister Favo. La formazione italiana sfiderà l’Austria in una doppia amichevole fissata per giovedì 9 e domenica 12 ottobre.
