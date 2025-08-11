Spezia: chiuso precampionato con vittoria 2-1 sul Sestri L. in amichevole, ora sotto con la Sampdoria

L’ultima amichevole pre–Coppa Italia dello Spezia si è conclusa con una vittoria per 2-1 grazie al rigore realizzato da Soleri nei minuti finali. Un test a pochi giorni dal debutto ufficiale nella competizione, previsto contro la Sampdoria.

Equilibrio – Al termine della sfida, l’allenatore Luca D’Angelo ha sottolineato l’importanza di non fare paragoni con il passato: “Il campo dirà se siamo più forti o meno del campionato passato. Sono andati via alcuni titolari e sono arrivati nuovi giocatori, ma al momento i giudizi sull’organico sono affrettati. Non bisogna mai commettere l’errore di fare paragoni, ricordiamoci che l’anno scorso non eravamo tra i favoriti e siamo arrivati a 90' dalla A, quindi ogni campionato è a sé e serve equilibrio”.

Obiettivi – Guardando alla stagione che sta per cominciare, D’Angelo ha precisato: “Si parte tutti da zero, la Serie B è un campionato indecifrabile, spesso capita che squadre accreditate facciano male. Bisogna pensare a una gara alla volta e da ora penseremo solo alla Sampdoria, poi verrà il momento della Carrarese”.

Giovani – Sul giovane Comotto, il tecnico ha avvertito: “È alla prima esperienza in uno spogliatoio di grandi e tra la Primavera e la Serie B la distanza è notevole. Ha buone qualità, però leggo molto sui giornali su di lui e non credo che i tanti articoli che sono usciti facciano il bene del ragazzo: secondo me i riflettori in questo momento vanno spenti e il ragazzo deve esser lasciato sereno e libero di crescere”.

Singoli – D’Angelo ha poi commentato il rendimento di altri elementi: “Di Serio fa un lavoro utile alla squadra al di là dei gol, mentre Zurkowski può giocare da quinto ed è contento perché ha qualità, fisico e gamba. Vlahovic? Non credo che lo rischieremo per la Coppa Italia, ma penso proprio che per la Carrarese potremo contare nuovamente su di lui”.

Mercato – Infine, uno sguardo al calciomercato: “La proprietà va ringraziata per quanto fatto fino ad oggi, in primis per aver salvato lo Spezia e poi per gli sforzi che ha fatto fino ad oggi. Se usciranno i calciatori che sono fuori dal progetto tecnico, magari si potrà fare ancora qualcosa, ma già ora sono arrivati diversi elementi e altri arriveranno nel breve termine”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.