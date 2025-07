Spezia, Cassata su di giri: “Ho ritrovato un gruppo con grande entusiasmo pronto per lavorare al meglio”

“Ho ritrovato un gruppo con grande entusiasmo pronto per lavorare al meglio in vista delle gare che contano”: Francesco Cassata (video gentilmente concesso da Spezia Calcio) ha parlato dal ritiro di Santa Cristina, dove lo Spezia sta svolgendo la preparazione per il prossimo campionato di Serie B. Il centrocampista, al terzo anno consecutivo con la maglia bianca, ha rilasciato una serie di dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Gruppo – “Sensazione stupenda, trasmetterò ai nuovi cosa vuol dire giocare nello Spezia - ha detto Cassata - Lo scorso anno abbiamo disputato una grande stagione anche se sappiamo com’è finita. Quest’anno proveremo a ripeterci sapendo le difficoltà della Serie B. Noi dobbiamo pensare gara per gara e poi tireremo le somme”.

Tifosi – Un passaggio è stato dedicato ai più giovani e al rapporto con la piazza: “Dare tutto e sudare la maglia perché basta poco per farsi apprezzare dai tifosi che rappresentano per noi il dodicesimo uomo in campo”.

Sfide – Cassata ha poi affrontato il tema dei derby e della mentalità necessaria: “Sappiamo quanto valgono per la piazza ma noi dobbiamo metterci nella testa che tutte le sfide sono difficili, sarà l'atteggiamento a fare la differenza”.

Preparazione – In questa fase del ritiro, il lavoro fisico è al centro della programmazione: “Stiamo lavorando molto dal punto di vista atletico, penseremo dopo al lato tattico, ma ora è il momento di mettere benzina nelle gambe. Il ritiro è un momento in cui ritrovare concentrazione e giusti meccanismi, durante cui si cerca di alzare il livello atletico per poi arrivare ad essere pronti già nelle prime sfide ufficiali”.

Ambizioni – Il centrocampista ha infine espresso un obiettivo personale: “Vorrei tornare a fare gol, non provo questa emozione da molto tempo. L’importante però è la vittoria dello Spezia”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.