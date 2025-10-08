Spezia Calcio, approvato il bilancio 2025 con una perdita di 26,1 milioni di euro
di Francesca Balestri
L’Assemblea dei Soci ha dato il via libera al rendiconto annuale. Il patrimonio netto resta positivo per 4,6 milioni
L’Assemblea dei Soci dello Spezia Calcio Srl, riunitasi nella mattinata odierna, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Dalla relazione emerge una perdita di periodo pari a 26,1 milioni di euro, a fronte di un patrimonio netto che rimane positivo e si attesta a 4,6 milioni.
Amministrazione – Il Consiglio di Amministrazione ha espresso apprezzamento per il sostegno fornito dal Socio, che ha consentito al club di mantenere l’equilibrio economico e finanziario, non solo nell’immediato ma anche con una prospettiva di medio-lungo periodo.
Stabilità – Nonostante il dato negativo del risultato d’esercizio, il mantenimento di un patrimonio netto positivo rappresenta un segnale di solidità contabile. La società, infatti, continua a garantire la sostenibilità del proprio piano economico, puntando a consolidare la gestione e a programmare le prossime stagioni con attenzione ai costi e alla crescita strutturale.
Prospettive – L’approvazione del bilancio 2025 chiude un esercizio complesso per la società aquilotta, che prosegue nel proprio percorso di riorganizzazione gestionale e finanziaria con l’obiettivo di rafforzare la stabilità e la competitività del club nel panorama calcistico nazionale.
