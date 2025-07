Spezia, buona la prima: 'manita' ai dilettanti del Gherdeina

“È la prima gara svolta a tutto campo e per i ragazzi era fondamentale ritrovare le distanze. Stiamo svolgendo doppie sedute e la squadra sta rispondendo bene anche se è un periodo in cui è normale far più fatica a livello fisico”: parte con queste parole l’analisi di Luca D’Angelo dopo il primo test amichevole dello Spezia, andato in scena a Santa Cristina contro l’FC Gherdeina. L’incontro, chiuso con il punteggio di 5-0, ha visto andare in rete Di Serio, Verde, Artistico, Fontanarosa e Lorenzelli.

Assenti – Non hanno preso parte alla sfida Soleri ed Esposito, impegnati nel percorso di recupero, e Francesco Cassata, che ha svolto lavoro personalizzato.

Mercato – L’allenatore aquilotto ha commentato anche l’inserimento dei nuovi arrivati: “Artistico e Vlahovic sono profili precisi che abbiamo scelto insieme al direttore generale Gazzoli e il ds Melissano consci che il prestito di Pio Esposito al termine della stagione sarebbe terminato. Entrambi sono due giocatori compatibili con il nostro modo di giocare e hanno l’attitudine giusta per migliorarsi ogni giorno”.

Primavera – In ritiro con la prima squadra sono presenti anche diversi giovani del vivaio: “Per tanti ragazzi della Primavera è la prima volta e può non essere facile per loro dal punto di vista fisico. Questa è una fase che fa parte della loro crescita e avranno modo di migliorare sia stando con noi che proseguendo il cammino con Claudio Terzi in panchina”.

Condizioni – Tra le note più rilevanti, il recupero di Zurkowski: “Sta bene ed è recuperato, non ha problemi al ginocchio”. Più cauto invece l’ottimismo su Soleri: “Sta proseguendo nel recupero e se non ci sono intoppi per l’inizio del campionato dovrebbe esserci”.

Strategia – D’Angelo ha infine fatto il punto sulla situazione del mercato in entrata: “Ci sono i vuoti lasciati da Bertola e Reca, è importante scegliere bene e senza fretta”.

Prossimi impegni – Il prossimo test è in programma contro il Lecce. L’obiettivo dichiarato resta quello di accumulare minuti e intensità: “Poi è ovvio che fare risultato è sempre un piacere”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.