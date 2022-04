Spezia; Bourabia non ce la fa. Agudelo e Gyasi favoriti in attacco

di Redazione

Il centrocampista marocchino non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare. Le scelte di Motta condizionate dalla fatica per gli impegni internazionali di molti giocatori

Mehdi Bourabia fuori dai convocati dello Spezia per la partita contro il Venezia, che all'andata decise con un gol dalla distanza allo scadere.

Il centrocampista marocchino non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva fermato a metà marzo.

Ha lavorato a parte, come Reca, Kiwior, Colley e Strelec. Questi però solo perché reduci dai rispettivi impegni con le nazionali e per cui Thiago Motta ha preferito concedere una giornata di lavoro di scarico.

Formazione praticamente fatta con la conferma del 4-3-3 e un solo dubbio, quello per il ruolo di centravanti. Manaj ha sulle gambe 65 minuti di partita dell'Albania contro la Georgia e Nzola scalpita per avere una chance dal primo minuto, ma è Agudelo in vantaggio sui colleghi vista la possibilità di alternarsi tra centro e fascia con Gyasi. Si va verso gli ottomila biglietti venduti allo stadio Picco.