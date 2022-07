Spezia, binari deformati dal caldo: deraglia un locomotore in porto

di Marco Innocenti

Il convoglio merci stava transitando nella stazione di Spezia Marittima

Ore e ore sotto il sole cocente e anche l'acciaio dei binari arriva a deformarsi, con conseguenze davvero molto pericolose. E' quanto è accaduto stamani nel porto della Spezia, dove un locomotore è deragliato, per fortuna senza particolari conseguenze, proprio a causa della deformazione dei binari dovuta al grande caldo.

Il treno, un convoglio merci in transito nella stazione di La Spezia Marittima, è stato sbalzato fuori dai binari al momento di passare su un deviatoio, dove la tolleranza prevista per la dilatazione dei metalli è più limitata. Il treno ha bloccato l'ingresso al Molo Fornelli ed è stato necessario sganciare i vagoni per ristabilire parzialmente la circolazione. Per rimettere il locomotore sulla linea è atteso per questa sera l'intervento di un carro soccorso predisposto da Rete Ferroviaria Italiana.