Spezia, Aurelio: “Questa maglia è un orgoglio, volevo fortemente restare”

“Indossare la maglia dello Spezia è motivo di orgoglio, già nello scorso campionato mi sono sentito parte del progetto, siamo una grande famiglia”. Dal ritiro di Santa Cristina, in Alto Adige, Giuseppe Aurelio ha affidato ai canali ufficiali del club le sue prime parole stagionali, manifestando soddisfazione per la conferma in bianconero e per l’atmosfera che si respira nel gruppo.

Preparazione fisica – Il difensore sinistro ha raccontato come si sta svolgendo il lavoro in quota, spiegando: “Sono state giornate di duro lavoro ma ci sta. Inoltre sono felice di stare qua insieme ai miei compagni. Il risultato maturato in amichevole contro il Gherdeina è positivo ma quello che contava è mettere in pratica i dettami del mister e ritrovare feeling con il campo”.

Riscatto – Il club ha esercitato l’opzione per trattenerlo, e Aurelio ha commentato con entusiasmo: “È stata una grande gioia perché volevo continuare a restare qua. Ringrazio della stima sia la società che i tifosi i quali li aspetto allo stadio, sono il nostro dodicesimo uomo in campo”.

Aspetti tattici – Interrogato sul lavoro impostato da D’Angelo, Aurelio ha chiarito: “Il mister ci ha chiesto intelligenza in difesa mentre per quanto riguarda l’attacco arrivare con continuità in zona gol”.

Compagni – Il terzino ha speso parole di incoraggiamento per i giovani in rosa, oltre a un breve cenno sui nuovi attaccanti: “Artistico e Vlahovic sono attaccanti forti e con tanta voglia di lavorare. Devono presentarsi con la giusta grinta perché possiamo fare grandi cose. Ai giovani dico di non aver paura a sbagliare, è fondamentale per integrarsi in un gruppo già molto solido”.

