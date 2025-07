Spezia, arriva un nuovo attaccante: Artistico si unisce al gruppo di D’Angelo

Nuovo innesto per il reparto offensivo dello Spezia, Gabriele Artistico è un giocatore bianconero: l’attaccante classe 2002 arriva in Liguria a titolo temporaneo dalla Lazio, con diritto di opzione e contro-opzione. A disposizione del tecnico Luca D’Angelo, il calciatore proverà a ritagliarsi spazio dopo una stagione positiva in Serie B.

Carriera – Nato a Roma, Artistico è cresciuto nel settore giovanile del Parma, club con cui ha anche esordito tra i professionisti. La sua avventura prosegue all’estero, in Croazia, con la maglia dell’NK Lokomotiva Zagreb, per poi rientrare in Italia.

Esperienza – In Serie C ha vestito le maglie di Monterosi, Gubbio e Renate, mettendo insieme minuti e presenze utili alla crescita. L’annata della svolta è quella vissuta con la Virtus Francavilla: 12 gol e 2 assist in 37 presenze che attirano l’interesse di club di categoria superiore.

Salto – Nella scorsa stagione ha militato in Serie B, tra Juve Stabia e Cosenza. In 33 partite ha collezionato 7 reti e 1 assist, confermando il suo fiuto per il gol e guadagnandosi la chiamata di uno Spezia in cerca di riscatto.

Prospettiva – Ora l’occasione per confrontarsi nuovamente con il campionato cadetto, in un ambiente competitivo e con la possibilità di crescere sotto la guida di mister D’Angelo. Lo Spezia punta sulla sua voglia di emergere e sul suo percorso in costante ascesa.

