Spezia, arriva in prestito con diritto di riscatto il portiere Leonardo Loria dal Pisa

Lo Spezia Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Leonardo Loria, portiere classe 1999 prelevato dal Pisa con la formula del prestito e diritto di riscatto. L’estremo difensore indosserà la maglia numero 16 ed è a disposizione di mister Luca D’Angelo.

Carriera – Nato a Erice e cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Loria ha esordito tra i professionisti nell’aprile 2019 con la formazione bianconera Next Gen, in un match contro l’Olbia. Nella stagione successiva si è guadagnato il posto da titolare, arrivando fino ai quarti di finale dei playoff di Serie C.

Esperienze – Nel 2020 è approdato al Pisa, incontrando per la prima volta l’attuale tecnico delle Aquile, D’Angelo. L’anno dopo si è trasferito al Monopoli in Serie C, dove si è distinto come titolare disputando un campionato positivo.

Promozioni – Nel 2021/22 ha difeso la porta del Frosinone, conquistando la promozione in Serie A. Rientrato successivamente al Pisa, nella stagione 2023/24 ha collezionato 7 presenze, aggiungendo in bacheca una seconda promozione in massima serie con la formazione toscana.

Prospettive – Con un percorso già ricco di esperienze tra Serie C, B e A, Loria arriva allo Spezia come rinforzo affidabile per la porta e come elemento pronto a garantire solidità e sicurezza al reparto arretrato.

