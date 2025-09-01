Spezia: arriva Fellipe Jack dal Como, Giorgeschi in prestito all'Alcione Milano

Colpo in entrata e movimento in uscita nell’ultimo giorno di calciomercato per lo Spezia. Le Aquile ufficializzano l’arrivo di Fellipe Jack (a destra nella foto), difensore classe 2006, mentre Simone Giorgeschi si trasferisce in prestito secco all’Alcione Milano, in Lega Pro.

Profilo – Nato a San Paolo, Jack è naturalizzato italiano e cresce nel settore giovanile del Palmeiras. Nel febbraio 2024 approda al Como, dove viene inizialmente impiegato nella formazione Primavera.

Esordio – Le buone prestazioni convincono l’allenatore Cesc Fabregas a farlo debuttare in Serie A contro la Fiorentina a soli 18 anni. Nella stagione 2024/2025 colleziona 7 presenze con la prima squadra lariana.

Caratteristiche – Centrale difensivo dal fisico imponente, Jack è nazionale azzurro Under 19 e Under 20. Abile nell’impostazione e nel gioco aereo, si prepara ora a mettersi in evidenza nel campionato cadetto con la maglia bianconera.

Uscita – In contemporanea si registra la partenza di Giorgeschi. Il difensore lascia le Aquile per scendere di categoria e trovare continuità, indossando la maglia dell’Alcione Milano.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.