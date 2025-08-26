Spezia, arriva dal Pisa l'ex Samp Beruatto: operazione in prestito con diritto di riscatto

Lo Spezia si rinforza sulla corsia mancina con l’arrivo di Pietro Beruatto dal Pisa. Il difensore, lo scorso anno in prestito alla Sampdoria, si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

Carriera – Finito ai margini della rosa toscana, Beruatto ha giocato 123 partite con il Pisa segnando 3 reti. Nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze con i nerazzurri e altrettante con i blucerchiati, rientrando anche da un’operazione alla spalla.

Ruolo – Terzino sinistro di ruolo, può essere impiegato anche come esterno sulla stessa fascia, offrendo quindi più soluzioni tattiche allo Spezia.

Movimenti – Intanto, il portiere Crespi lascia i liguri per approdare a titolo definitivo all’Athens Kallithea. Sul fronte uscite, resta in sospeso la posizione di Lapadula: il giocatore dovrebbe essere reintegrato in rosa, visto che dal Pescara non sono arrivate offerte concrete.

