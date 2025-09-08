Spezia, aria di cambiamento a Empoli: possibile convocazione per Lapadula e Zurkowski

Lo Spezia si prepara a scendere in campo domenica 14 settembre al Castellani contro l’Empoli con diverse novità nella formazione. La pausa di campionato ha infatti permesso al tecnico Luca D’Angelo di recuperare pedine importanti in vista del ritorno in Serie B.

Rientri importanti – Il centrocampista polacco Szymon Zurkowski, finora impegnato in lavoro differenziato, dalla prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e potrebbe avere minuti a gara in corso. Torna tra i convocati anche l’attaccante Gianluca Lapadula, rimasto in tribuna contro Carrarese e Catanzaro.

Scelte in mediana – D’Angelo può contare sul pieno recupero di Francesco Cassata, pronto a insidiare la titolarità di Nagy, e su Vlahovic, in corsa per affiancare Artistico in attacco con Di Serio. In mezzo rientra anche Kouda, che ha scontato il turno di squalifica.

Fasce laterali – Sulla corsia destra spazio a Candela, confermato titolare, mentre a sinistra resta da valutare Aurelio, reduce dall’infortunio rimediato contro la Sampdoria. In caso di forfait, toccherà a Pietro Beruatto, vicino al gol nell’ultima sfida casalinga con il Catanzaro con un tiro pericoloso respinto da Pigliacelli.

Reparto difensivo – In retroguardia, al fianco della coppia Wisniewski-Hristov, il ballottaggio è tra Cistana e Mateju. In porta confermato Mascardi, reduce da una buona prestazione con la Nazionale Under 21 nella gara disputata al Picco contro il Montenegro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.