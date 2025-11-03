Spezia: altro regalo di Sarr, aquilotti sconfitti a Monza

Il secondo errore clamoroso in pochi giorni del proprio portiere Sarr condanna lo Spezia alla sconfitta a Monza. Dopo aver letteralmente regalato il pareggio al Padova mercoledì scorso rinviando su un avversario, il numero 1 aquilotto perde dalle mani un pallone facile facile all'UPower Stadium e lascia a Ravanelli il gol vittoria nel posticipo di metà pomeriggio in serie B.

Con sette assenti (Esposito, Beruatto, Bandinelli, Comotto, Artistico, Onofri e Zurkowski) e tre acciaccati in panchina (Hristov, Di Serio e Cistana), il tecnico D'Angelo era comunque riuscito a costruire un undici da difesa che aveva con il tempo spento l'iniziativa dei padroni di casa, rischiando solo su un paio di calci d'angolo nei primi venti minuti. Fino alla 'papera' di Sarr al minuto 54 che sbloccava il match.

Nel finale vano e confuso assalto degli ospiti con l'uomo in più dopo l'espulsione di Izzo.

