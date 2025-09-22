Spezia, al Tardini con il Parma: la Coppa Italia diventa occasione di riscatto e di turn over

Lo Spezia archivia la pesante sconfitta con la Juve Stabia e si concentra sul prossimo impegno. Martedì 24 al Tardini la squadra di Luca D’Angelo affronta il Parma nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, gara che diventa banco di prova e occasione di riscatto.

Formazione – Il tecnico è orientato a un ampio turn over, anche per preservare energie in vista della trasferta di campionato di sabato a Venezia. In porta è prevista la staffetta tra Mascardi e Sarr, mentre in difesa tornerà Cistana con accanto probabilmente Onofri e Mateju.

Centrocampo – Sulla corsia destra potrebbe rivedersi Vignali almeno per uno spezzone di partita, con Aurelio a sinistra. In mezzo, accanto a Comotto, D’Angelo valuta l’impiego dal primo minuto di Zurkowski e non è escluso spazio per Kouda, ex di giornata.

Attacco – In avanti il ballottaggio resta aperto: Lapadula è in corsa per una maglia, insieme a uno tra Artistico e Di Serio. Soleri e Vlahovic dovrebbero invece essere preservati per la successiva sfida di campionato.

