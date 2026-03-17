Spezia acciuffato in pieno recupero: con l'Empoli un 1-1 che non risolve i problemi di classifica

SPEZIA (3-5-1-1): Radunovic; Ruggero, Hristov (77° Vignali), Bonfanti; Adamo, Nagy (63° Comotto), Romano, Bandinelli (89° Bellemo), Aurelio; Valoti (77° Sernicola); Artistico. (Mascardi, Loria, Lapadula, Beruatto, Shagaxle, Bertoncini, Vignali, Lorenzelli, Vlahovic).

All. Roberto Donadoni.

EMPOLI (4-3-3): Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Degli Innocenti (80° Fila), Yepes (56° Haas); Shpendi (80° Saporiti), Nasti (55° Popov), Elia (46° Ceesay). (Perisan, Curto, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ebuehi, Ignacchiti).

All. Fabio Caserta.

Arbitro: Luca Massimi (Termoli).

Assistenti: Marco Ricci (Firenze), Thomas Miniati (Maniago).

Quarto ufficiale: Paride Tremolada (Monza).

Var e Avar: Francesco Meraviglia (Prato), Manuel Volpi (Arezzo).

Angoli: 6-1

Ammoniti: Bandinelli (S), Nasti (E), Lovato (E), Candela (E), Haas (E), Degli Innocenti (E)

Recupero: 1’ e 5’.

Note: 8.749 spettatori (309 ospiti).

Cronaca

Dopo il passo falso di Modena, lo Spezia affronta l’Empoli in uno scontro diretto delicato. I padroni di casa partono con buon atteggiamento, mostrando maggiore intensità e spirito rispetto all’ultima uscita, mentre gli ospiti faticano a costruire gioco e si affidano soprattutto ai lanci in profondità.

Nel primo tempo sono le Aquile a creare le occasioni migliori: Artistico e Bandinelli sfiorano il vantaggio, ma manca precisione sotto porta. L’Empoli si vede poco e chiude la prima frazione senza veri pericoli creati, con lo 0-0 che resiste fino all’intervallo.

Nella ripresa l’avvio è favorevole ai toscani, che impegnano subito Radunovic, ma con il passare dei minuti lo Spezia riprende campo. Al 69’ arriva il meritato vantaggio: cross di Aurelio e incornata vincente di Artistico, che porta avanti i liguri.

Nel finale l’Empoli aumenta la pressione alla ricerca del pari, mentre lo Spezia ha più di un’occasione in contropiede per chiudere la gara ma non concretizza. Nei minuti di recupero, però, arriva l’episodio decisivo: un tocco di mano in area di Aurelio porta il Var a richiamare l’arbitro, che concede il calcio di rigore.

Dal dischetto l’ex Saporiti non sbaglia e firma l’1-1, gelando il Picco all’ultimo istante. Un pareggio beffardo per lo Spezia, che vede sfumare una vittoria preziosa proprio sul traguardo.

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