Il Genoa ha ottenuto la licenza UEFA per la stagione 2026-2027

Il Genoa ha ottenuto la licenza UEFA 2026-27. La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2026/2027, visti il Manuale delle Licenze UEFA-Edizione 2025 e il Manuale delle Licenze UEFA per le UEFA Women’s Club Competitions-Edizione 2025, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA alle seguenti società tra cui c’è anche il Genoa.

Una certificazione importante visto che in passato spesso era mancata o nemmeno richiesta. Una svolta che i tifosi aspettavano.

Tra i club con la licenza UEFA ci sono 18 società maschili.

Ecco i club che hanno avuto la licenza UEFA oltre al Genoa: Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Udinese, Torino , Sassuolo, Cremonese, Inter, Milan, Fiorentina, Juventus, Lazio, Napoli, Parma, Verona, Roma.

Lavoro importante della dirigenza rossoblu in particolare di Stefano Vincis, Chief Financial Official

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.