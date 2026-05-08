Imperia punta sugli eventi sportivi internazionali: Scajola incontra il ministro Abodi

Imperia si candida a diventare sede di grandi eventi nazionali e internazionali dedicati alla vela, al nuoto e all’atletica. È questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto a Roma tra il sindaco e presidente della Provincia Claudio Scajola e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Nel corso del confronto è stata ufficializzata la nuova convenzione tra il Comune di Imperia e la Federazione Italiana Nuoto, grazie alla quale la piscina comunale viene riconosciuta come impianto federale, rafforzando così il ruolo della città nel panorama sportivo nazionale.

Confermati inoltre gli interventi di adeguamento del campo di atletica del Prino, che sarà rinnovato secondo i parametri tecnici richiesti sia dalla Fidal sia dalla Fin. L’obiettivo è creare una struttura multidisciplinare moderna e in grado di ospitare manifestazioni sportive di rilievo.

“La Riviera dei Fiori ha investito e continua a investire sempre di più nel mondo dello sport”, ha dichiarato Claudio Scajola, sottolineando la volontà del territorio di puntare sulle infrastrutture sportive come leva di sviluppo e attrazione turistica.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della provincia di Imperia attraverso lo sport e i grandi eventi, con particolare attenzione alle discipline legate al mare e agli impianti natatori e atletici.

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