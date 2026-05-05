Athletic Club Albaro presenta i Tornei di Primavera Coop: 35 giorni di calcio e 2.000 ragazzi

C’è tutto il calcio giovanile ligure al campo “Monsignor Sanguineti” per i Tornei di Primavera Coop 2026, organizzati - come da tradizione - dall’Athletic Club Albaro. Dall’11 maggio al 14 giugno sono in calendario 35 giorni di sport non-stop con oltre 2.000 giovani atleti di età compresa tra i 5 e i 18 anni e 50 società provenienti da tutte le province, per un totale di 162 formazioni iscritte ai diversi tabelloni.

In programma la 25ª Coppa Grondona, che lega il suo nome allo storico biscottificio genovese, il 52° Minitrofeo Albaro, la Coppa Primavera e i memorial dedicati a Renato Papi, Gianni Filippini e Mario Penzo. I Tornei sono stati presentati nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, all’AC Hotel by Marriott di Genova, alla presenza della autorità politiche e sportive del territorio: il vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro, il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo e il presidente del comitato regionale della FIGC-LND Giulio Ivaldi.

“Siamo pronti per una nuova edizione e non vediamo l’ora di accogliere al campo migliaia di ragazzi e famiglie – spiega Francesco Imperato, responsabile della scuola calcio dell’Athletic Club Albaro e co-organizzatore dell’evento –. I Tornei di Primavera Coop rappresentano la nostra identità: nel programma convivono due manifestazioni storiche, come la Coppa Grondona e il MinitrofeoAlbaro, che organizziamo da tanti anni, insieme ai memorial dedicati a persone che hanno lasciato un segno profondo nella nostra società e che continuiamo a ricordare con affetto. Il nostro passato è la base su cui costruiamo il futuro, e i ragazzi in campo ne sono la testimonianza più viva”.

Nel dettaglio, la Coppa Grondona, che festeggia un quarto di secolo, vedrà impegnati i ragazzi di sei leve, dall’Under 8 all’Under 13, e si disputerà dall’11 maggio al 12 giugno, ad eccezione dei fine settimana dove avranno luogo le altre manifestazioni. Il 52° Minitrofeo Albaro, il torneo più antico tra quelli organizzati dalla società, quest’anno si giocherà il 31 maggio e come di consueto sarà riservato ai bimbi della leva di ingresso. Il Memorial Gianni Filippini taglia il traguardo dell’undicesima edizione: interesserà due weekend, il 16 e 17 maggio per la categoria Under 15 e il 30 maggio per l’Under 14. Il 9° Memorial Renato Papi, dedicato al “presidente gentiluomo” dell’Albaro, si terrà nel fine settimana del 13 e 14 luglio e vedrà protagonisti i giovani delle leve Under 8 e Under 9. Dal 22 al 24 maggio si giocheranno la 3ª Coppa Primavera e il 4° Torneo Mario Penzo, riservati rispettivamente a Under 16 e Under 18.

Per l’intera durata delle manifestazioni è prevista la presenza dello stand enogastronomico nel piazzale dell’impianto sportivo. Su Replayer.it saranno disponibili le riprese di tutte le partite disputate. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui Tornei di Primavera sui canali social e sul sito dell’Athletic Club Albaro.

PARTNERSHIP

I Tornei di Primavera Coop sono riconosciuti dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC e patrocinati dalla Regione Liguria. Sono organizzati con il supporto e la collaborazione di Coop Liguria, che quest’anno è title sponsor. Si consolida inoltre la partnership con Biscottificio Grondona, che dà il nome alla Coppa riservata alle categorie dai 7 ai 13 anni. A supporto dell’iniziativa partecipano anche Si.Ma., G.E.P. Valves, StemarPast, Bortolai.it, Ispadue, Aegheias , Garaventa Impianti Tecnici, Ristorante Giannino Milano, C.S.M.A., La Cristallina Water, Maruzzella, C-Side Bistrot, Replayer.it e Calcio Liguria.

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