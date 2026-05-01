Salvezza: Spezia appeso a un filo a Pescara, l'Entella si gioca tutto con la Carrarese a Chiavari
di Redazione
Salvezza in serie B appesa a un filo per lo Spezia, che è riuscito a rimontare in casa con il Venezia sino al 2-2 (ancora decisivo Artistico) e all'ultima giornata affronterà in trasferta il Pescara, a sua volta costretto a vincere per evitare la retrocessione.
L'Entella - sconfitta a Bari per 2-0 - avrà la possibilità di centrare l'obiettivo al Sannazzari di Chiavari contro la Carrarese, potenzialmente in corsa per i play off ma certamente meno motivata della formazione di Chiappella.
Sarà comunque una lotta all'ultimo respiro per evitare la serie C.
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