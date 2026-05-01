Sport

Salvezza: Spezia appeso a un filo a Pescara, l'Entella si gioca tutto con la Carrarese a Chiavari

di Redazione

27 sec
Salvezza: Spezia appeso a un filo a Pescara, l'Entella si gioca tutto con la Carrarese a Chiavari
2306 - Vitamed Genova

Salvezza in serie B appesa a un filo per lo Spezia, che è riuscito a rimontare in casa con il Venezia sino al 2-2 (ancora decisivo Artistico) e all'ultima giornata affronterà in trasferta il Pescara, a sua volta costretto a vincere per evitare la retrocessione.

L'Entella - sconfitta a Bari per 2-0 - avrà la possibilità di centrare l'obiettivo al Sannazzari di Chiavari contro la Carrarese, potenzialmente in corsa per i play off ma certamente meno motivata della formazione di Chiappella.

Sarà comunque una lotta all'ultimo respiro per evitare la serie C.


Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

spezia entella

Condividi:

2294 - MSC Crociere