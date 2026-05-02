Vallescrivia Bike Day: promozione del territorio tra sport e gastronomia

Torna domenica 3 maggio la "Vallescrivia Bike Day", giunta alla seconda edizione. Un evento che abbraccia più ambiti: da quello sportivo, con una cicloturistica che attraversa nove comuni dell'entroterra e prevede quattro impegnative salite, quello della promozione turistica, e quello gastronomico, con i vari passaggi che si caratterizzeranno con la possibilità di assaggiare prodotti tipici dei singoli paesi. Ai microfoni di Telenord le parole dell'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, dell'assessore a Sport e Turismo del comune di Valbrevenna Pietro Savio e del vicesindaco di Montoggio Matteo Canessa.

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