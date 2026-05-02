Genoa, stasera sfida all’Atalanta: Norton Cuffy e Baldanzi k.o., c’è Ekuban. Diretta dalle 20.15 su Telenord  

Il Genoa di mister De Rossi stasera cerca punti a Bergamo contro l’Atalanta dell’ex Palladino. In questa stagione il Grifone ha perso già due volte contro i nerazzurri: in Coppa Italia per 4-0 e al Ferraris per 0-1. Il tecnico rossoblu cerca un risultato di prestigio contro una formazione che lotta per l’Europa al momento in chiave Conference. De Rossi può contate sul rientrante Ekuban, ma non sono stati convocati per problemi fisici Norton Cuffy e Baldanzi. Telenord seguirà all’interno di “Stadio Gol” dalle 20.15 il match serale.

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