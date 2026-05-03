Regate di Primavera - Portofino 2026: ARCA SGR e Mistral Gagnant dominano il gran finale

Si è conclusa con vento di scirocco l’edizione 2026 delle Regate di Primavera nel Golfo del Tigullio (foto gentilmente concessa da Martina Orsini). Le condizioni meteo, diverse rispetto ai giorni precedenti, hanno accompagnato la flotta lungo un percorso costiero di circa 8 miglia.

Il Comitato di Regata ha dato il via alle prove alle 11.30, attendendo l’ingresso del vento. Dopo un richiamo generale, le imbarcazioni hanno preso il largo verso le boe a Sud-Sud/Ovest, per poi rientrare nel Golfo e tagliare il traguardo.

Nel raggruppamento Open, il successo va ad ARCA SGR, il 100 piedi timonato dalla 18enne Marta Benussi, che precede Moonshine (Frers 60’ di Stefano Brunello) e Itacentodue (Felci 61 di Adriano Calvini).

Nella classe IRC si impone Mistral Gagnant (Solaris 50 di Marco Ferrero), davanti a Twin Soul B (Mylius 80 di Luciano Gandini) e Nice (Maxi 79 di Marco Malgara). A Mistral Gagnant anche il Trofeo Comune di Portofino e il premio speciale B&G.

Per quanto riguarda la Mylius Cup 2026, riservata alle imbarcazioni del cantiere, la vittoria è andata a Schorch dell’armatore tedesco Alois Neukirchen, seguito da Whisper del cipriota Meier Barak e da Jecalu di Antonio Romeo.

La cerimonia di premiazione si è svolta alle 16 sul Molo Umberto I di Portofino. Il presidente dello Yacht Club Italiano, Carlo Cameli, ha sottolineato il successo dell’evento: "Tre giornate splendide nel Golfo del Tigullio, con condizioni favorevoli e una flotta di altissimo livello. Portofino ha confermato ancora una volta la sua vocazione per la vela".

Le Regate di Primavera sono organizzate da Yacht Club Italiano e FIV, in collaborazione con i Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, con il supporto di numerosi partner tecnici e istituzionali.

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