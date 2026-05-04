Il Genoa è salvo! Ora arriva anche il conforto della matematica

Il Genoa è matematicamente salvo, e il prossimo anno giocherà ancora in serie A. Una notizia scontata da qualche settimana, ma ora anche certificata dai numeri. La sconfitta casalinga della Cremonese contro la Lazio (1-2) rende incolmabile il divario di punti, e da adesso la società rossoblù può programmare il futuro con ancora più certezze. Nelle restanti tre partite, mister De Rossi potrà far ruotare qualche elemento in più, anche in ottica futura, pur senza snaturare l'ossatura della squadra. E l'ultima gara casalinga, tra due settimane contro il Milan, potrà rappresentare a tutti gli effetti una festa. Prima, però, ci sarà l'impegno di domenica alle 15 a Firenze.

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