È morto Evaristo Beccalossi: aveva giocato anche nella Samp

Nel corso della sua carriera, oltre al legame indissolubile con l’Inter, Beccalossi vestì anche la maglia della Sampdoria nella stagione 1984-1985. Con i blucerchiati collezionò 21 presenze e realizzò 2 gol, contribuendo con la sua qualità tecnica e la sua visione di gioco a una squadra che cercava estro e fantasia tra le linee.

Il suo ruolo era quello di fantasista, il classico numero 10: un giocatore offensivo con compiti di regia avanzata, capace di inventare azioni, servire assist e saltare l’uomo con dribbling raffinati. Non era tanto la continuità a definirlo, quanto piuttosto i lampi di genio: giocate improvvise, traiettorie imprevedibili e un controllo del pallone estremamente elegante.

Cresciuto nel Brescia, Beccalossi raggiunse l’apice proprio all’Inter tra il 1978 e il 1984, diventando simbolo di un calcio creativo e romantico. In seguito indossò anche le maglie di Monza, Alessandria e Barletta, prima di chiudere la carriera.

Rimane nella memoria collettiva come un artista del pallone: incostante forse, ma capace di accendere una partita con una sola giocata.