41a Coppa Paolo Mantovani, 5.548 sorrisi grazie allo sport

GENOVA - La 41a Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa, è stata presentata allo stadio Luigi

Ferraris di Genova. Nel corso della serata sono stati introdotti i supporter della manifestazione, raccontati i Laboratori Didattici,

svelati i calendari delle 11 discipline sportive presenti e consegnati tutti i kit da gioco alle scuole iscritte del capoluogo ligure.

Lunedì 20 aprile hanno preso il via le prime prefasi a Chiavari e Sanremo - dove complessivamente si è giocato a volley, calcio

maschile e calcio femminile in uno spirito di Fair Play. Le scuole primarie genovesi sono invece attese dal 18-28 maggio (week end

escluso) all’ultimo piano del Padiglione Jean Nouvel – Waterfront di Levante.

La forza di questo torneo, oltre alla presenza di migliaia di bambini e bambine, è senza dubbio il coinvolgimento sempre più

importante delle istituzioni per garantirne il futuro. La Coppa Paolo Mantovani si inserisce quest’anno nel nuovo progetto educativo

e sociale “A tutta Classe” che porta il calcio nelle scuole italiane come strumento di crescita e inclusione. L’iniziativa della Lega

Calcio Serie A nasce con l’obiettivo di alimentare nelle nuove generazioni la passione autentica per il gioco del calcio,

trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra.

“Nella scorsa edizione è stato calcolato un moltiplicatore d’impatto sociale pari a 4,9” - spiega Ludovica Mantovani, Presidente

della Fondazione Paolo Mantovani – “ogni €1 investito nella nostra iniziativa nel 2025 ha generato €4,9 di impatto sociale positivo.

Un risultato eccezionale che ci rende orgogliosi e per il quale ringraziamo tutte le realtà coinvolte, in primis Banca Ifis, nostro Main

Partner e che ci sostiene da anni attraverso il proprio Social Impact Lab Kaleidos. Tra le novità dell’edizione 2026, le maglie da gioco

dei tornei di calcio promuovono la campagna antidiscriminazione "Keep Racism Out" della Lega Calcio Serie A. Negli altri Sport i

bambini sfoggeranno la scritta "Uefa-Take Care", una proposta educativa dedicato a migliorare la consapevolezza della salute e

del benessere. Il Mondo Calcio deve e può insegnare. La scuola è il punto di inizio di ogni percorso sportivo, amatoriale o

professionale. In Italia il focus dovrebbe concentrarsi sui più piccoli, sul dare l’opportunità a tutti di praticare lo sport che amano.”

“Con i suoi quarantuno anni di storia, la Coppa Paolo Mantovani è l'evento scolastico giovanile più rilevante e affascinante nel

contesto italiano ed europeo e costituisce un vanto per tutto il nostro territorio - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con

delega allo Sport e alla Scuola Simona Ferro -. Questo torneo rappresenta un esempio virtuoso di come l’educazione scolastica e

l’attività sportiva possano camminare insieme nella formazione dei cittadini di domani. Lo sport, come la scuola, insegna a

crescere, a superare le difficoltà, a credere in sé stessi e negli altri. Un plauso speciale va ai giovanissimi degli istituti partecipanti,

che incarnano lo spirito più autentico della kermesse con entusiasmo. Dopo avere festeggiato l'esperienza come "Migliore Regione

Europea dello Sport 2025", anche quest'anno la Liguria celebra una vera eccellenza sportiva ligure, riconosciuta e consolidata a

livello internazionale"

“La Coppa Paolo Mantovani, spiega il Consigliere Comunale Enrico Vassallo, è molto più di una manifestazione sportiva: è un

patrimonio di Genova, che affonda le proprie radici nella storia della città e ne interpreta ancora oggi i valori più belli. È un evento

che fa vivere emozioni uniche ai nostri bambini, trasmettendo loro i valori autentici dello sport, del rispetto e dello spirito di

squadra. Per questo il mio ringraziamento alla presidente Ludovica Mantovani, alla Fondazione e a tutti gli organizzatori è

particolarmente sentito, perché portare avanti con passione un’eredità così importante significa offrire ogni anno a Genova un

appuntamento di altissimo valore educativo, umano e sportivo.”

A fine presentazione è stata ha premiata con la Coppa Multisport Banca Ifis la piccola delegazione di bambini in rappresentanza

della Scuola Primaria Maria Mazzini, che si aggiudica per la prima volta questo prestigioso premio con 27 squadre iscritte in 9

diverse discipline sportive.

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