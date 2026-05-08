La Virtus Entella si salva con merito. Stesa la Carrarese 2-1

La festa può finalmente cominciare allo stadio di Chiavari. Dopo una stagione lunga, complicata e vissuta spesso sul filo dell'apprensione, i biancocelesti conquistano la salvezza diretta e mantengono la Serie B, centrando l’obiettivo fissato a inizio anno. Un traguardo ottenuto al termine di un campionato sofferto, affrontato però sempre con carattere e determinazione.

Il successo per 2-1 contro la Carrarese permette alla formazione ligure di evitare i play out. Al triplice fischio del Sannazzari esplode la gioia di squadra, tifosi e società, dopo novanta minuti vissuti con tensione crescente fino agli ultimi istanti.

Nonostante una classifica ormai tranquilla, la Carrarese affronta la gara con serietà e intensità, rendendo complicata la serata dell’Entella. Nel primo tempo sono però i padroni di casa a fare la partita, trovando il meritato vantaggio con Tirelli al termine di una frazione giocata con maggiore qualità e aggressività.

La ripresa si apre immediatamente con emozioni a raffica. I biancocelesti raddoppiano con Cuppone, ma pochi minuti più tardi Zanon riporta in corsa i toscani accorciando le distanze. La Carrarese trova anche la rete del possibile pareggio, annullata però per fuorigioco tra l’apprensione generale del pubblico di casa, già condizionato dalle notizie provenienti dagli altri stadi.

Nel finale l’Entella abbassa il baricentro e pensa soprattutto a difendere il vantaggio. Gli ospiti aumentano il possesso palla senza però riuscire a creare vere occasioni contro Del Frate, mentre i liguri sfiorano più volte il colpo del definitivo ko in contropiede.

A Chiavari può partire la celebrazione per una permanenza in Serie B conquistata con sacrificio, organizzazione e spirito di gruppo.

Nel post partita il patron Antonio Gozzi ha definito il traguardo raggiunto un vero “miracolo calcistico”, sottolineando la differenza tra il monte ingaggi dell’Entella e quello di molte squadre finite in difficoltà. Il presidente ha poi elogiato il lavoro della società e rivolto i complimenti alla Carrarese per aver disputato una partita autentica e combattuta fino all’ultimo minuto.

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