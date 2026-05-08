Lo Spezia saluta la serie B. A Pescara un pareggio colmo di tristezza
di R.S.
1 min, 55 sec
La lunga permanenza dello Spezia tra Serie B e Serie A si chiude nel modo più amaro. Il pareggio per 1-1 sul campo del Pescara condanna gli aquilotti alla retrocessione in Serie C, mettendo fine a un ciclo durato quattordici anni e considerato il più significativo della storia recente del club ligure.
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