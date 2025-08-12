Spezia: abbonamenti a quota 6874, primato storico per il club, con la certezza Kouda

Sono 6874 gli abbonamenti sottoscritti per il nuovo primato nella storia dello Spezia. La campagna estiva del club di via Melara segna numeri mai visti, pari al 56% della capienza complessiva dello stadio “Alberto Picco” e addirittura al 64% se si considera la sola quota destinata ai tifosi locali. Una percentuale che non ha precedenti nella storia recente e che conferma il legame profondo tra la squadra e la città.

Ringraziamenti – L’amministratore delegato Andrea Gazzoli ha espresso soddisfazione per il risultato: “Numeri che ci responsabilizzano ancora di più nel nostro lavoro. Ringrazio a nome della proprietà e del club il pubblico che ha dimostrato ancora una volta il proprio amore per le Aquile e questa sottoscrizione record è anche il risultato di una serie di fattori che si sono allineati e che hanno portato nuovamente Spezia Calcio tra il popolo spezzino”.

Stadio – Gazzoli ha sottolineato anche il ruolo del rinnovato impianto: “Ovviamente non posso non citare il percorso che ha portato lo stadio ‘Alberto Picco’ a essere una piccola gemma nel panorama del calcio italiano, uno spazio dove tutti i tifosi aquilotti possono sentirsi a casa ed essere sempre più orgogliosi di tifare per lo Spezia, condividendo la propria fede. Ora più che mai è giusto dire NON SIAMO SOLI!”.

Mercato – Sul fronte delle operazioni in entrata, ufficiale la conferma di Kouda (nella foto) in prestito dal Parma. Il centrocampista vestirà la maglia bianca per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di arricchire il bottino attuale di 49 presenze, 5 reti e 6 assist. Giocatore duttile, fisicamente solido e tecnicamente valido, Kouda ha saputo conquistare il cuore dei tifosi, che nella scorsa stagione lo hanno premiato come “Aquilotto Reale 2023-2024”, e sarà pronto a infiammare ancora una volta il “Picco” con i suoi inserimenti offensivi.

