Sparatoria nella notte a Ventimiglia, feriti due stranieri

E' di due feriti, di cui uno in modo grave, il bilancio di una sparatoria verificatisi la scorsa notte a Ventimiglia, in via Tenda.

Ieri, nella notte fra sabato 6 e domenica 7 settembre, diversi colpi di arma da fuoco erano stati segnalati dai cittadini, che avevano allertato le forze dell'ordine.

Soltanto stamattina gli autori della sparatoria sono stati rintracciati, nei pressi del fiume Roja: si tratta di due uomini di origine tunisine, di 30 anni e 18 anni.

Il 30enne è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Sanremo, per una ferita al polpaccio sinistro. Più gravi le condizioni del 18enne, colpito da un proiettile alla coscia e con dierse ferite da arma da taglio alla mano e alla gamba destra. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Sanremo in stato di ipotermia, poichè per tutta la notte si sarebbe nascosto nel letto del fiume Roja

Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto: è probabile che una lite fra i due sia degenerata in una sparatoria quando uno di essi ha estratto la pistola

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.