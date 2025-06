Spagna: Adif stanzia 19,5 mln di euro per la manutenzione di ascensori e scale mobili in 120 stazioni

Adif ha indetto una gara d’appalto per 19,5 milioni di euro per la manutenzione di ascensori, scale mobili e montascale in 120 stazioni ferroviarie ad alta velocità, lunga e media percorrenza, al fine di garantirne la prontezza operativa e l’affidabilità, nonché l’accessibilità e il comfort dei passeggeri.

Il contratto triennale, che segue la scadenza di quello attuale, manterrà operative quasi 1.000 di queste scale mobili: i 480 ascensori e montacarichi e le 453 scale mobili e montascale di queste stazioni, distribuite lungo tutta la rete, compresi i principali terminal come Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, Chamartín Clara Campoamor, Barcellona Sants, Siviglia Santa Justa e Valencia Joaquín Sorolla.

Adif garantisce professionisti, attrezzature e risorse tecniche specializzate per affrontare la portata e l’entità dell’opera, nonché la sua complessità tecnica. I lavori includono manutenzione preventiva, ispezioni periodiche e riparazioni. Include inoltre il monitoraggio in loco degli ascensori in stazioni e fasce orarie specifiche, nonché le forniture.

Data la sua portata, il contratto è strutturato in sei lotti, che coprono stazioni in sei aree geografiche della rete. Il Lotto 1 comprende nove stazioni nella zona centrale, come le due di Madrid e quelle di Ávila e Segovia; il Lotto 2 comprende 21 stazioni nella zona orientale, come quelle sul corridoio ad alta velocità per Levante, Teruel e Valencia Nord; e il Lotto 3 comprende le 34 stazioni nel nord-est, come quelle sulla linea ferroviaria ad alta velocità per Barcellona, ​​Barcellona-Francia, Reus e L’Amètlla de Mar.

Il lotto 4 comprende 21 stazioni nel nord-ovest, tra cui quelle nelle Asturie, in Galizia, a Zamora, a León e a Salamanca; il lotto 5 comprende 15 stazioni nel nord, tra cui quelle di Valladolid, Burgos, nei Paesi Baschi, a La Rioja e a Pamplona; e il lotto 6 comprende 20 stazioni nel sud, tra cui quelle lungo il corridoio dell’alta velocità e quelle in Estremadura.

Questo contratto si aggiunge agli attuali contratti di Adif per la manutenzione di tutti i componenti e i sistemi che compongono la rete ferroviaria e ne garantiscono l’affidabilità e la capacità: dai binari e la loro infrastruttura al sistema di telecomunicazioni e gestione del traffico, inclusi elettrificazione, segnalamento e protezione.

Adif sta bandendo una gara d’appalto per il nuovo contratto di manutenzione di ascensori e scale mobili, in concomitanza con gli importanti progetti attualmente in corso di promozione per la costruzione di nuove stazioni e la trasformazione e l’ampliamento di quelle esistenti, per renderle un punto di riferimento per una nuova mobilità sostenibile, multimodale e connessa.

Pertanto, il contratto include la manutenzione delle stazioni in costruzione, come Reus Bellisens, e di quelle in fase di ristrutturazione, tra cui le due stazioni di Madrid, Barcellona Sants e Valencia Joaquín Sorolla, nonché le stazioni galiziane di A Coruña, Orense e Santiago.

Questa azione contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 9 (promuovere infrastrutture affidabili, sostenibili e di qualità) e 11 (città accessibili con accesso a modalità di trasporto accessibili).

