Spagna: 6 mln di euro per i vettori che scelgono il trasporto marittimo come alternativa sostenibile

Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha assegnato 5,97 milioni di euro a 25 vettori, spedizionieri e operatori logistici nell’ambito della seconda tornata di sovvenzioni nell’ambito del Programma di Eco-Incentivi Marittimi del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza (PRTR). Questo programma mira a promuovere il trasporto merci internazionale via mare come alternativa al trasporto su strada.

Le sovvenzioni finanziano 27.000 spedizioni su 14 rotte o servizi marittimi. Tra il 29 aprile 2023 e il 31 marzo 2024, i beneficiari delle sovvenzioni hanno caricato i loro rimorchi, semirimorchi o veicoli pesanti rigidi sulle navi, evitando così il trasporto su strada, una modalità di trasporto molto più inquinante.

Queste rotte hanno attraversato il Mar Mediterraneo e l’arco atlantico, collegando un porto spagnolo con uno di uno Stato membro dell’Unione Europea, e hanno sempre incluso un percorso stradale alternativo, anche quando prevedevano l’attraversamento di canali o stretti. Nello specifico, le rotte sono partite dai porti di Barcellona, ​​Bilbao, Sagunto, Santander, Valencia e Vigo, con destinazione porti di altri Paesi dell’UE come Belgio, Francia, Irlanda e Italia.

I servizi marittimi ammissibili sono stati forniti dalle compagnie di navigazione Brittany Ferries Bilbao S.L., Suardiaz Atlántica S.L., CLdN RoRo S.A., Grimaldi Euromed SpA e Finnlines Oyj, selezionate come entità collaboratrici nel 2022.

L’eco-incentivo è stato assegnato per ogni unità imbarcata e per ogni viaggio, in base al risparmio sui costi esterni (gas serra, inquinamento atmosferico, congestione, incidenti e rumore) generato in Spagna grazie al trasporto marittimo. Sono state inoltre prese in considerazione le prestazioni ambientali delle navi, tenendo conto della loro capacità, dell’occupazione media, del tipo di carburante, del sistema di riduzione delle emissioni, della velocità, delle emissioni in porto e della distanza marittima.

Il programma di eco-incentivi marittimi è strutturato in tre bandi, che coprono il periodo dal 2022 al 2025. La delibera provvisoria delle sovvenzioni per il terzo bando, per il traffico effettuato dall’8 maggio 2024 al 31 marzo 2025, è attualmente in attesa. Nel primo bando, sono stati assegnati 6,8 milioni di euro per il traffico effettuato tra settembre 2022 e marzo 2023.

L’obiettivo di questi sussidi, inclusi nel programma di aiuti del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza (RTRP) per le aziende focalizzate sul trasporto sostenibile e digitale, è promuovere il trasporto merci internazionale via mare come alternativa sostenibile al trasporto su strada.

Ciò aumenterà la quota del trasporto merci marittimo riducendo le emissioni di carbonio, la congestione stradale e l’impatto sociale ed economico dell’attività di trasporto. Allo stesso tempo, rafforzerà la sicurezza stradale e migliorerà le condizioni di lavoro per i dipendenti del settore, facilitando l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Inoltre, il programma fornisce un incentivo indiretto alle compagnie di navigazione che gestiscono servizi idonei per migliorare le prestazioni ambientali di tali servizi.

Questo eco-incentivo marittimo fa parte della Strategia per una Mobilità Sicura, Sostenibile e Connessa 2030 e ha un duplice scopo: consolidare e aumentare la quota modale del trasporto merci marittimo, migliorandone le prestazioni ambientali, e promuovere il passaggio dal trasporto su strada a quello marittimo sulla base di criteri oggettivi di sostenibilità.

