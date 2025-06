Spaccio, furto e guida in stato di ebbrezza: raffica di denunce da parte dei carabinieri del genovese

Diversi denunciati e un arresto da parte dei carabinieri di Genova e della provincia genovese, nei confronti di vari soggetti in relazione a reati come spaccio di stupefacenti, furto e guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri della Compagnia Genova Centro hanno denunciato 2 persone: un senegalese 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che veniva trovato in Piazza della Nunziata in possesso di alcune dosi di crack e hashish. Un'altra denuncia ha riguardato un marocchino 26 enne per tentato furto aggravato in quanto, in seguito alle indagini svolte, è risultato responsabile di aver infranto, nei mesi scorsi, una vetrina di un esercizio commerciale del centro storico genovese mediante l’utilizzo di un tombino.

I Carabinieri di Arenzano hanno denunciato un nigeriano 27enne per danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il giovane, sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati (per questo gli era stato applicato un braccialetto elettronico) si presentava negli uffici di una caserma Carabinieri privo del dispositivo di controllo che gli era stato applicato. E' stato poi accertato che il braccialetto era stato manomesso dal giovane per interromperne il segnale.

Denunciati anche due italiani 40enni per violenza, minacce, danneggiamento e lesioni personali. I due aggredivano e ingiuriavano con frasi razziste un operatore di una cooperativa in seguito a una discussione scaturita per futili motivi, rubandogli il cellulare e scaraventandolo a terra

I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno denunciato un marocchino 31 enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, in un incidente stradale che non ha coinvolto altre persone né mezzi, risultava avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito: inoltre, è emerso che non avesse la patente

Denunciati un 40enne italiano per violazione di foglio di via obbligatorio dal Comune di Lavagna e un 55enne italiano per falsità materiale commessa da privato poiché stipulava contratti per la fornitura di gas ed energia elettrica utilizzando le generalità di una donna defunta.

I Carabinieri di Torriglia hanno invece eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un italiano 30enne che dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione per ricettazione continuata, commessa negli anni 2021 e 2022.

Per tutti i soggetti è fatta salva la presunzione di innocenza

