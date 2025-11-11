Sottrae il figlio affidato ai nonni e fugge da Nizza a Savona: arrestata 32enne grazie alla chiamata del bambino

La Polizia di Savona ha arrestato una donna di 32 anni, residente in Francia, in esecuzione di un mandato d'arresto provvisorio, a fini estradizionali, emesso dall'autorità giudiziaria di Nizza, per il reato di sottrazione di minori alla custodia dei responsabili.

Nella mattinata di sabato era arrivata alla sala operativa della Questura di Savona una telefonata dal Centro di Cooperazione e Dogana di Ventimiglia che segnalava la possibile presenza di una donna che da Nizza avrebbe sottratto il proprio figlio dodicenne alla custodia dei nonni ai quali era stato affidato dal Tribunale nizzardo. Il minore approfittando di un momento di distrazione della madre sarebbe riuscito a comunicare ai nonni di trovarsi a Savona, dando anche alcuni dettagli sulla sua posizione in città.

Le Volanti hanno subito iniziato a cercare i due sulla base dei dati ricevuti, rintracciandoli poco dopo in via Fontanassa. Condotti in Questura, l'identificazione ha permesso di riscontrare per entrambi una nota di rintraccio Schengen originata dalla denuncia di sottrazione del minore fatta dai nonni affidatari e il mandato d'arresto europeo emesso a carico della madre, immediatamente eseguito. Il minore è stato riaffidato ai nonni che nel frattempo lo hanno raggiunto a Savona. Al termine degli atti, l'arrestata è stata condotta nel carcere di Genova "Pontedecimo" a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.