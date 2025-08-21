Sorpreso a rubare nel parcheggio grazie alle telecamere, 45enne arrestato in via del Lagaccio

Tentato furto con scasso nella serata di domenica scorsa in via del Lagaccio, a Genova, da parte di un uomo italiano di 45 anni colto in flagrante dai poliziotti della Polfer.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli addetti alla vigilanza del Corpo di Guardia degli Uffici del Compartimento Polfer hanno notato in tempo reale un uomo che si aggirava tra le autovetture parcheggiate lungo la strada.

L’individuo ha tentato di aprire tutte le auto, finché non è riuscito ad intrufolarsi in una di essa e a rovistare all’interno, alla ricerca di soldi o oggetti di valore. Una volta fermato mentre commetteva il reato, gli agenti hanno contattato l'intestatario del veicolo, che ha sporto querela

L'autore del furto è stato identificato e arrestato per tentato furto aggravato. Nella mattinata odierna si è svolto il rito per direttissima ed è stato convalidato l’arresto con obbligo di presentazione. Resta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva.

