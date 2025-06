Sorpresa a Sestri Levante: tartaruga Caretta Caretta depone le uova sulla spiaggia

Una tartaruga marina della specie Caretta caretta ha deposto le uova su una spiaggia di Sestri Levante. Il nido è stato subito messo in sicurezza dalla Guardia Costiera per favorire la schiusa e proteggere le uova da gabbiani e altri animali.

L’evento – La tartaruga ha risalito circa 28 metri di arenile durante la notte, fino a raggiungere il muraglione della passeggiata a mare. Lì ha scavato una buca di circa 40 centimetri e deposto le uova, prima di fare ritorno in acqua.

Intervento rapido – Il personale della Locamare (Guardia Costiera locale) è intervenuto recintando l’area intorno al nido. L’obiettivo è tutelare le uova e i futuri piccoli dalle minacce naturali, in particolare dai gabbiani, e impedire disturbi da parte dei bagnanti.

Presenza insolita – Sebbene non sia del tutto inedito, è raro che le tartarughe marine scelgano tratti di costa urbana per la nidificazione. Il fenomeno, però, è in aumento anche in Liguria, probabilmente per effetto dei cambiamenti climatici e del riscaldamento delle acque.

Curiosità e attenzione – L’episodio ha attirato decine di curiosi che, giorno e notte, presidiano l’area in attesa della futura schiusa. Gli esperti ricordano però che è fondamentale mantenere le distanze per non disturbare il processo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.