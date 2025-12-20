Assoporti, dal primo gennaio Roberto Petri sarà il nuovo presidente

Assoporti, l’associazione che rappresenta i porti italiani, ha scelto all’unanimità il suo nuovo presidente, che assumerà l’incarico a partire dal primo gennaio: Roberto Petri, 76 anni, presidente di Italimmobili e con una lunga esperienza in grandi realtà industriali e istituzionali, tra cui Eni, Finmeccanica e Fintecna. Dal 2008 al 2011 ha inoltre guidato la segreteria dell’allora ministro della Difesa, Ignazio La Russa.

Petri prenderà il posto di Rodolfo Giampieri, il cui mandato terminerà il 31 dicembre, dopo quattro anni e mezzo alla guida dell’associazione. L’assemblea ha sottolineato che la nomina mira a garantire continuità nel lavoro di Assoporti, rafforzando al tempo stesso il dialogo con le istituzioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Unione Europea e l’intero comparto marittimo-portuale.

"Sono onorato di assumere questo ruolo – ha commentato Roberto Petri – e intendo contribuire allo sviluppo del settore portuale con spirito collaborativo e partecipativo. Ritengo il mare e la portualità elementi fondamentali di crescita e progresso per l’Italia. Insieme ai presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, lavorerò affinché questa fase di trasformazione rappresenti un’opportunità di rafforzamento per l’intero comparto".

Rodolfo Giampieri, salutando l’assemblea, ha ringraziato colleghi e personale delle Adsp, sottolineando: "Sono contento di aver guidato l’associazione negli ultimi quattro anni e mezzo, affrontando insieme numerose sfide".

