Sorgenia, centrale a ciclo combinato diventa energy multifactory

Sorgenia ha presentato il nuovo progetto per la trasformazione dell'impianto a ciclo combinato a gas naturale di Bertonico-Turano Lodigiano in una energy multifactory, tra i primi in Italia.

Le novità programmate - Nel corso del 2026 la centrale integrerà un sistema battery energy storage system su un'area di circa 800 metri quadrati dove saranno installate 6 batterie di ultima generazione, 3 convertitori, 1 cabina elettrica e 1 cabina trasformatore. La centrale adotta oggi tra le migliori tecnologie attualmente disponibili per produrre energia in modo efficiente, soddisfacendo il fabbisogno nazionale e integrando il contributo delle fonti rinnovabili. La trasformazione della centrale a ciclo combinato in energy multifactory permetterà di incrementarne ulteriormente l'efficienza grazie all'uso di batterie power intensive.

I numeri - Con una capacità di 15 Mwh, le battery energy storage system rappresentano un'infrastruttura strategica in grado di coprire il fabbisogno energetico di circa 40 mila famiglie in un'ora o di ricaricare 250 veicoli elettrici.

Tradizione e innovazione - "La multifactory è un modello che unisce innovazione e tradizione industriale, con l'obiettivo di valorizzare al meglio la tecnologia del ciclo combinato a gas naturale e le rinnovabili, indispensabile per una transizione energetica sicura", afferma Claudio Moscardini, generation & energy management director di Sorgenia. "Un progetto - aggiunge - che sarà replicato in Italia dove siamo presenti con in nostri impianti Ccgt e che assicurerà importanti benefici per il territorio". Con questa iniziativa Sorgenia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Pniec che prevede di arrivare a 80 Gwh di capacità di accumulo entro il 2030.

