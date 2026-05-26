Solutions30 Italia cresce a doppia cifra: spinta da reti, energia e servizi digitali
di R.S.
Obiettivo: consolidare l’eccellenza nei servizi e ampliare ulteriormente la presenza sul territorio nazionale
Solutions30 Italia accelera nel mercato dei servizi tecnici per telecomunicazioni, utility ed energia, registrando una crescita dell’11,3%. La società, scrive corrierecomunicazioni.it, rafforza così il proprio posizionamento nei settori delle reti e delle infrastrutture digitali, puntando sull’espansione territoriale e sull’efficienza operativa.
L’amministratore delegato Giovanni Ragusa sottolinea la strategia dell’azienda: consolidare l’eccellenza nei servizi e ampliare ulteriormente la presenza sul territorio nazionale, in risposta alla crescente domanda di assistenza tecnica e supporto infrastrutturale.
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