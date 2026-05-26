Energia, cambiano le professioni: crescono le opportunità per ingegneri, chimici e giuristi

Il settore dell’energia sta vivendo una profonda trasformazione, spinta dalla transizione ecologica, dallo sviluppo delle rinnovabili e dalla crescente complessità normativa e tecnologica. In questo scenario evolvono le professioni tradizionali e nascono nuove figure specializzate legate all’energy management, alla progettazione degli impianti e alla sostenibilità.

Tra i profili più richiesti emergono gli ingegneri elettronici, fondamentali per l’innovazione delle infrastrutture energetiche, ma anche nuove specializzazioni in ambito giuridico, chiamate a gestire regolamentazione, autorizzazioni e compliance del settore.

Sempre più centrale anche il ruolo dei chimici, soprattutto nei processi di trattamento e recupero dei rifiuti, destinati a diventare un tassello strategico dell’economia circolare e delle nuove politiche energetiche.

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