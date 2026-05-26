SIMEST lancia un piano da 800 milioni contro il caro energia per le imprese esportatrici

Simest ha attivato dal 25 maggio 2026 la nuova misura “Energia per la competitività internazionale”, un intervento da 800 milioni di euro destinato a sostenere le imprese penalizzate dall’aumento dei costi energetici o dalla contrazione del fatturato legata alle tensioni geopolitiche nell’area del Golfo Persico.

L’iniziativa, promossa con il supporto del Governo italiano e coordinata dalla Farnesina, punta a rafforzare la competitività internazionale del sistema produttivo nazionale, con un’attenzione particolare alle PMI, alle imprese energivore e alle filiere orientate all’export.

Le risorse saranno gestite da SIMEST e rese disponibili attraverso il portale dedicato fino al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato del plafond. L’obiettivo è sostenere la resilienza delle imprese italiane nei mercati internazionali in una fase di forte instabilità dei costi energetici.

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