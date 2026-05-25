Comunità energetiche e transizione: a Cremona incontro pubblico su energia e territorio

Energia & Comunità sarà al centro dell’incontro pubblico in programma venerdì 29 maggio, dalle 18 alle 19.30, nella sede di via Bonomelli 81 a Cremona. L’iniziativa è promossa dal gruppo “Fare Nuova Cremona Attiva” e propone un momento di confronto dedicato ai temi dell’energia, dalla crisi internazionale alle ricadute concrete sul territorio locale.

Relatore dell’incontro sarà Giuseppe Dasti, coordinatore del progetto CER “Città di Cremona”, che approfondirà il ruolo delle comunità energetiche e le prospettive della transizione energetica. A moderare il dibattito sarà Giulia Pedroni, impegnata nell’analisi dei temi legati a geopolitica ed energia.

L’evento punta a coinvolgere la cittadinanza in una riflessione aperta su sostenibilità, rincari energetici e nuovi modelli di produzione e condivisione dell’energia, temi sempre più centrali nel dibattito pubblico e nelle strategie locali di sviluppo.

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