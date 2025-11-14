Solare ed eolico coprono tutta la nuova domanda elettrica: 2025 anno zero della crescita fossile

Nei primi nove mesi del 2025 l’energia solare ed eolica sono cresciute abbastanza da soddisfare l’intera nuova domanda globale di elettricità. Lo rivela un’analisi del think tank Ember, secondo cui la produzione da fonti fossili resterà stabile per tutto l’anno: sarebbe la prima volta, al netto di eventi eccezionali come la pandemia, che i combustibili fossili non aumentano nonostante la crescita dei consumi.

A trainare la transizione è soprattutto il solare, aumentato di 498 TWh (+31%), mentre l’eolico è salito di 137 TWh (+7,6%). Insieme, le due fonti hanno fornito 635 TWh, più dei 603 TWh della nuova domanda elettrica globale.

La produzione fossile è invece calata dello 0,1% nei primi tre trimestri, spinta dal forte rallentamento in Cina (-52 TWh) e India (-34 TWh), dove la crescita delle rinnovabili e un clima più mite hanno ridotto il fabbisogno di elettricità.

L’analisi indica che il 2025 potrebbe segnare una svolta strutturale: la crescita delle rinnovabili supera stabilmente quella della domanda, aprendo la strada a una possibile futura diminuzione della produzione da fonti fossili.

