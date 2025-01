Soccorso alpino, 478 interventi nel 2024 in Liguria: la maggior parte per escursionisti fra 50 e 70 anni

Un 2024 in linea con l'anno precedente per gli operatori del Soccorso Alpino in Liguria, che nel corso dell'anno sono intervenuti per un totale di 478 volte sul territorio per aiutare una o più persone. L'identikit più comune è quello di un escursionista italiano uomo dell'età compresa tra i 50 e i 70 anni. Il motivo, spesso, è la caduta.

Numeri e cause - In totale gli interventi nell'ultimo anno solare sono stati 478, in linea con il passato (nel 2023 erano stati 482). I motivi per cui i tecnici sono intervenuti hanno a che fare per oltre il 50% dei casi con cadute, perdite dell'orientamento e malori. Ma alcuni interventi hanno avuto a che fare anche con persone in difficoltà sulla neve per valanghe.

Chi viene soccorso - Nel 42% dei casi le persone soccorse erano escursionisti. Seguono i bikers soprattutto nella zona del Finalese, sempre più patria di questa disciplina, e cercatori di funghi. Ma non sono mancati interventi per persone che praticavano l'arrampicata. In questi casi gli incidenti possono essere anche molto gravi.

Uomini e donne - Gli uomini sono stati di gran lunga più soccorsi delle donne: 69% contro 31%. Inoltre, il 38% delle persone soccorse aveva un'età compresa tra 50 e 70 anni.

Nazionalità - Gli interventi del Soccorso alpino e speleologico Liguria nel 2024 sono stati in prevalenza in aiuto di cittadini italiani. Ma anche altre nazionalità sono ben rappresentate a testimonianze della vocazione turistica della regione. In ordine tedeschi, francesi, svizzeri e americani.

Super lavoro - La stazione del Soccorso alpino più impegnata è stata quella della Spezia. A seguire Tigullio, Finale Ligure, Savona e Genova. Le altre stazioni sono state sempre pronte ad intervenire anche per eventi difficili: la valanga di Monesi a marzo per Pieve di Teco, ma anche altre per Ventimiglia.

I soccorritori - In totale in Liguria operano circa 270 tecnici: "Volontari, altamente specializzati e costantemente aggiornati - sottolinea Roberto Canese, presidente regionale del Soccorso alpino -. Siamo presenti in ogni angolo della Liguria e interveniamo in territori impervi. La nostra regione si è confermata molto frequentata anche nell'anno appena concluso. Il picco di persone che frequentano l'entroterra o i sentieri anche vicini al mare dopo il Covid prosegue. Lavorando anche sull'informazione notiamo un miglioramento della sensibilizzazione delle persone sulle buone pratiche anche solo semplicemente di una passeggiata. Ma è chiaro che si può fare sempre meglio"

Extra - Fra le altre attività del Soccorso alpino e speleologico Liguria nel corso del 2024 vale la pena ricordare l'introduzione di tecnici specializzati alla ricerca con droni, ma anche interventi futuri regione: «Siamo stati tre volte in Emilia un aiuto alle popolazioni alluvionate - dice ancora Canese -. Il nostro gruppo speleo è stato impegnato nelle difficili operazioni di recupero di una speleologa recentemente in una grotta della Bergamasca».

Beneficenza - Da notare anche l'attività benefica in particolare della stazione di Savona. Grazie ad una joylette, una carrozzina elettrica, donata dal Rotary Club di Savona è stato possibile organizzare alcune uscite nell'entroterra della zona con persone affette da disabilità motoria

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.