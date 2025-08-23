Smarrito in autostrada, cane meticcio ritrova il padrone grazie alla polizia stradale
di F.S.
L'animale è stato ritrovato in un'area di servizio vicino a Sestri Levante: grazie al microchip è stato riconsegnato al proprietario
Si era smarrito in autostrada senza più padroni. Un cane meticcio è stato ritrovato dalla polizia stradale di Chiavari nella serata di giovedì 21 agosto presso l'area di servizio 'Riviera Sud', all'altezza di Sestri Levante
L'animale, ritrovato con guinzaglio e pettorina, si trovava in buone condizioni: una volta soccorso gli agenti gli hanno portato dell'acqua fresca, prima di allertare la pubblica Assistenza di Rapallo abilitata al soccorso animali.
Il cucciolo, provvisto di microchip, è stato affidato alle cure della “Croce Bianca” di Rapallo dove è stato riconsegnato al proprietario.
