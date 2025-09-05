Sito sessista: si indaga su "Lupotto", società basata a Genova

È stata aperta un’indagine sulla società di marketing “Lupotto srls”, fondata a Genova nel 2023 da Vittorio Vitiello, imprenditore noto per aver gestito il contestato sito phica.eu, spesso associato a contenuti sessisti.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Roma, che ha incaricato la Polizia Postale di Genova e in particolare il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Liguria, con l’obiettivo di far luce sulle attività della società e sull’eventuale coinvolgimento di collaboratori locali. Lo scrive il Secolo XIX.

Secondo quanto emerso, “Lupotto srls” aveva come obiettivo quello di reclutare influencer a pagamento per promuovere sui social le attività legate a Vitiello. In soli due anni la società avrebbe fatturato circa 150mila euro. Gli investigatori vogliono chiarire se l'imprenditore operasse in autonomia da remoto – Vitiello è infatti residente a Scandicci, in provincia di Firenze, ma originario di Pompei – oppure se si avvalesse di una rete locale di contatti a Genova per la raccolta e diffusione di contenuti, in alcuni casi presumibilmente ottenuti senza autorizzazione.

Il nome di Vitiello non è nuovo alla cronaca giudiziaria. La società genovese risulterebbe infatti la “erede operativa” di un’altra azienda da lui creata anni fa a Firenze, con scopi simili, chiusa nel 2019 dopo che l’imprenditore era stato denunciato per diffusione illecita di immagini.

